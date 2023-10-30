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國安部促全民樹立生物安全意識 防中國人種基因遭竊

國情動向 10:10 2023/10/30

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國安部稱要防止中國人種基因被外國盜取。

國家安全部發表文章指，境外一些機構、組織和人員除瞄準中國人種基因資源，生物物種資源也在其竊密目標範圍之內。如被別有用心的個人或組織利用，甚至可據此研製出殺傷預定種族對象的基因武器，從而有選擇地攻擊具有特定種族基因的目標。全國民眾要樹立起生物安全意識，共同築牢生物安全防線。

文章指，人類DNA中99.7%至99.9%都是相同的，而佔比很少的不同點，就是將各個種族區分開來的關鍵。如果有足夠數量的人類遺傳基因樣本，科學家就能夠從中分析並掌握每個人種獨特基因特徵，甚至研製出基因武器。與傳統的生物武器和化學武器相比，基因武器具有更強隱蔽性和長遠危害性，且難以預防。

在一起涉及生物安全領域的案件中，國家安全機關發現，境外某非政府組織，以開展生物物種相關調查為名在我國招募志願者，大肆蒐集各地生物物種分佈數據信息，並要求參與者通過專用手機軟體上傳採集到的數據。實際上該境外非政府組織不僅有某國政府背景，所蒐集的相關資料也源源不絕地傳送到境外，對我國生物安全、生態安全造成潛在危害。

文章引述中共總書記習近平的話指「生物安全關乎人民生命健康」，維護生物安全是全社會的共同責任，每個人都要樹立起生物安全意識。

責任編輯：陳建錫

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生物武器 習近平 中國

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