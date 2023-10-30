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官媒：人行料將繼續保持流動性合理充裕 四季度或降準

經濟脈搏 10:39 2023/10/30

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中央日前宣布將增發一萬億國債。官媒《中國證券報》指，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，四季度有可能繼續降準。

一方面，從時點上看，本周面臨跨月，公開市場7天期逆回購到期量達28,240億元，其中10月30日將有超8,000億元逆回購到期。另外，在11月、12月中期借貸便利（MLF）到期規模較大、特殊再融資債繼續發行、1萬億元增發國債將陸續發行、跨年跨春節階段取現需求上升等多重因素下，流動性仍可能繼續承壓。

財信研究院副院長伍超明表示，面對實體需求仍顯不足、MLF迎來到期高峰、再融資債券繼續發行等因素影響，不排除四季度再次降準的可能性。

另一方面，當前貨幣政策空間仍較為充足，存款準備金率、實際利率等均具有一定下行空間，可通過降準、降息等穩定市場信心、降低實體經濟成本。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟表示，考慮到多個政策目標疊加，人行維持流動性合理充裕的措施是大概率事件。由於要觀察美聯儲貨幣政策節奏、維持人民幣匯率基本穩定，在後續兩個月仍有1.5萬億元MLF到期的背景下，除了加大公開市場淨投放規模之外，仍可能適時降準，以推動資金利率向政策利率收斂。

人行今年3月和9月分別降準0.25個百分點。

分析：中央增發萬億國債 有助擴需求及防風險

責任編輯：尹航

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