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香山論壇 | 何雷：若不得已武統台灣 將是合法正義之戰

國情動向 11:24 2023/10/30

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何雷指，若不得已武統台灣 將是合法正義之戰。

北京香山論壇已揭幕，軍事科學院原副院長何雷引用《孫子兵法》談兩岸，指大陸一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，將是佔據道義和法律制高點的合法正義之戰。

何雷週六（29日）在「孫子兵法」專題研討會上談及孫子兵法在當今時代的運用。他引述其中一句：

故經之以五事，校之以計，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。道者，令民與上同意也。

（譯文：因此，要通過對敵我五個方面的情況進行綜合比較，來探討戰爭勝負的情形：一是政治，二是天時，三是地勢，四是將領，五是制度。政治，就是要讓民眾和君主的意願一致。）

何雷說，「五事」排在第一位的是「道」， 「道」講的是政治，「得道多助，失道寡助」。將士為正義而戰，就會「上下同欲」，勇敢不怕死；正義戰爭就會得到廣大人民群眾的擁護和支持，積極開展人民戰爭。

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他表示，中國是聯合國安理會中唯一沒有實現國家完全統一的常任理事國。台灣是中國不容分割的神聖領土的一部分。中國必須統一，也必然統一。中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場佔據「道義」和 「法律」制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰、中華兒女擁護支持和參與之戰，也將是一場粉碎外敵干涉之戰。

何雷強調，挑起這場戰爭的責任完全在台灣當局，在 「台獨」分裂分子，在外部干涉勢力。戰後，中國政府必將把極少數頑固的 「台獨」分裂分子繩之以法，嚴懲不貸。

談及外界廣泛關注的中美兩軍關係，何雷說，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，兩國關係好，兩軍關係就好；兩軍關係好，兩國關係會更好。中美兩軍應當為促進兩國友好關係積極做貢獻，為維護地區和世界和平穩定積極做貢獻。而不是相反。

責任編輯：尹航

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