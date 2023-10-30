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戴琪：G7將加強合作 應對中國不公平經濟行為

經濟脈搏 11:44 2023/10/30

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戴琪指G7將合作應對中國的不公平經濟行為。

美國貿易代表戴琪表示，七國集團（G7）將加強合作，應對中國的不公平經濟行為。她又指G7今次譴責經濟脅迫的聲明雖未點名任何國家，但說的就是中國。

G7國家貿易部長周日（29日）在大阪發表聲明，譴責借經濟依賴性作為武器的行為，致力於構建公平、互利的經貿關係，重申對廣泛和不斷演進的非市場政策表示憂慮，包括不透明和扭曲貿易的政府補貼及強制技術轉讓。G7又認同需在關鍵礦產、半導體和電池等領域建立可靠供應鏈，減少對個別國家的依賴。

出席會議的戴琪在場邊接受《華爾街日報》訪問，她指，聲明未提及任何國家，「顯而易見，我們（G7國家）主要關注的是中國及其經濟體系...關於中國，我們各有各的說法。對有些人來說，我們只提這些做法，不提具體國家」。她提到，G7與志同道合的國家不能只在中國為成員國的WTO討論，需自行解決問題。

戴琪特別談到中國不透明的補貼政策，為相關方面在世貿組織採取行動帶來困難，形容這種補貼政策機器中的幽靈一樣。

對於拜登政府去年啟動的印太經濟框架（IPEF），戴琪希望能在11月中旬的三藩市亞太經濟合作組織（APEC）峰會上宣布就貿易支柱達成一項協議。IPEF被認為是美國經濟圍堵中國戰略中的一環，北京曾批評這是美國維護其霸權的政治工具，認為其將經濟問題武器化，脅迫地區國家站隊的方式。

中國駐日大使館已批評G7的說法是雙重標準，並指經濟脅迫是G7的專利。

責任編輯：陳建錫

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