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深圳豪宅市場不再堅挺？內媒揭降價促銷情況明顯

經濟脈搏 14:12 2023/10/30

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據內媒報道，一向堅挺的深圳豪宅市場，近期有部分樓盤出現較明顯的降價促成交的情況。在實際成交中，不少房源真實成交價遠低於業主掛牌價。

深圳當地房產中介何磊磊介紹兩套「高性價比」房源，分別位於深圳灣片區的三湘海尚和鴻威海怡灣小區。其中，三湘海尚的房源面積為175平方米，近期已降價4次，總價降320萬元（人民幣，下同），目前業主掛牌價為2780萬元，單價約15.88萬元/平方米；鴻威海怡灣的房源面積為165平方米，業主掛牌價為2640萬元，總價低於同小區同戶型約640萬元。

成交價反映真實成交，掛牌價反映業主預期售價。經梳理深圳部分豪宅樓盤二手房源今年以來成交情況發現，不少樓盤都出現較為顯著的真實成交價低於業主掛牌價的情況。

以華潤城潤府二期為例，該樓盤今年以來80-88平方米二手房源的成交價在11.1萬元-15萬元/平方米，但該小區同類型房源的業主掛牌價普遍在12.8萬-15.9萬元/平方米。

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據鏈家數據，今年8月和9月，華潤城潤府二期分別成交一套80平方米房源，其中一套的成交總價為1008萬元，折合單價約12.5萬元/平方米；另一套成交總價為890萬元，折合單價約11.08萬元/平方米。而華潤城潤府二期的同戶型房源，有業主的掛牌價為1200萬元，折合單價約14.85萬元/平方米。

報道引述美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，今年以來深圳二手房整體成交量較小，市場成交的物業價格基本比掛牌價低10%-20%，豪宅市場也不例外。今年明顯是買方市場，買家的議價能力比往年都要高。

深圳中原地產研究院數據顯示，在10月深圳樓盤掛牌價跌幅TOP30榜上，佔比最高的是南山、福田兩個豪宅雲集的區域，共有13個樓盤位居跌幅前列。

責任編輯：尹航

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