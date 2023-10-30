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A股 | 創指收升超2% 時隔兩個月兩市成交再破萬億

經濟脈搏 15:17 2023/10/30

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週一A股大盤全天維持分化走勢。午前兩市出現一波急漲，早盤成功放量收漲。午後券商股的回落導致滬指重返跌勢，探底後兩市重返升勢，最終三大股指收漲，滬指實現五連漲。截至收市，滬指漲0.12%，報3021點；深證成指漲1.61%，報9927點；創指漲2.48%，報1977點。

從板塊上看，半導體產業鏈爆發，電子行業掀漲停潮；醫藥股持續走強，CRO方向領漲；Chiplet、算力、鴻蒙題材活躍。汽車、銀行、基建板塊回調。

Wind統計顯示，兩市共3671家上漲，1456家下跌，平盤有162家。兩市成交10381億元，時隔2個月重返萬億規模。北向資金全天淨賣出23.98億元，早盤一度加倉近20億元。

中信證券指出，隨著財政超預期發力加速推進經濟修復進程，國內外的流動性影響因素已開始緩和，市場資金的風險偏好也開始提升，市場底部已經夯實，修復行情正在臨近。在9月及三季度經濟數據好於預期基礎上，股票供求關係也有望出現改善，市場有望見底企穩。

中金公司認為，在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對於後續表現不必悲觀，市場下行空間十分有限。

外媒測算中國9月FDI 美元計跌34%跌幅10年最大

責任編輯：尹航

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