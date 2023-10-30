深圳國際仲裁院在新疆開分院 服務「一帶一路」發展 

深圳國際仲裁院在新疆喀什開分院，啟用儀式昨日（29日）舉行。中國法學會會長王晨表示，這是落實國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上主旨演講精神的重要舉措。

中國法學會會長王晨出席啟用儀式，他高度肯定廣東和新疆共建深圳國際仲裁院喀什分院對於服務「一帶一路」高質量發展的重要意義，認為這是落實習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上主旨演講精神的重要舉措，提出要充分用好深圳國際仲裁院的國際公信力和高端法律資源的作用，高水平建設好喀什分院，建成聯通絲綢之路經濟帶與21世紀海上絲綢之路的國際合作平台。

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全國人大常務委員會香港特別行政區基本法委員會前副主任、香港特別行政區政府律政司首任司長梁愛詩等人出席啟用儀式。

據悉，喀什分院已於近日迎接來自新疆、北京、上海、深圳、香港等地的90多名法官代表、仲裁員代表和律師代表，並將迎來哈薩克、塔吉克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、斯裡蘭卡、尼泊爾、巴基斯坦、印度、孟加拉國等10個中亞國家法律界代表。

在喀什分院啟用儀式期間，深圳國際仲裁院還協辦中國（喀什）-中亞南亞法治論壇，並與烏茲別克塔什干國際仲裁中心、斯裡蘭卡國際爭議解決中心分別簽署合作協議，以喀什分院為平台，堅持共商、共建、共享，拓展中國國際仲裁在中亞、南亞的合作布局，推動「一帶一路」法治化營商環境建設。

責任編輯：尹航

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