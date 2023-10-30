【神州快訊】2023全球硬科技創新大會將在西安舉辦

▲ 西安市政府新聞辦舉行發布會，介紹2023全球硬科技創新大會資訊

10月30日，從西安市政府新聞辦舉行的新聞發布會上獲悉，2023全球硬科技創新大會將於11月3日至5日在陝西省西安市舉辦，本屆大會以「硬科技·新質生產力」為主題，突出西安綜合性國家科學中心和科技創新中心建設。

展硬科技成果 促創新鏈產業鏈深度融合

據介紹，硬科技大會期間將舉辦1場大會開幕式、1場「雙中心」建設主題論壇、5場平行論壇、5場專業論壇，共計12場活動。集學術交流、會議會展、科技招商、產業融通、國際合作等為一體，重點展示硬科技創新發展典型案例、項目和成果等。

會上，將發布《硬科技白皮書（2023）》，還將圍繞提前布局和助推新興產業發展，擬舉辦光子產業成果展、網絡安全·元宇宙產業論壇、新能源與智能車高峰論壇等，簽約一批光子產業戰略合作計劃，落地西安市先導產業創新中心集群等項目，促進創新鏈和產業鏈深度融合。

硬科技大會作為西安最具科技特色的盛會，已經成功舉辦六屆，先後發布了《硬科技發展戰略研究報告》《中國硬科技創新白皮書》等研究成果和西安市科技創新系列政策，成立了上交所科創板企業培育（陝西）中心，設立了全國首家硬科技支行和首家硬科技仲裁院，丹·謝赫特曼諾獎新材料研究院、姚期智院士領銜的交叉信息核心技術研究院落地運行，近3年通過大會累計簽約項目超過100個。

加快構建全鏈條創新體系 促科技成果轉化

西安作為硬科技的原始策源地，全市廣大科技工作者通過對硬科技從「0」到「1」的多路徑、全方位探索，持續提升全市科技創新基礎研究能力，加快構建完善了「基礎研究-技術攻關-成果產業化-科技金融-人才集聚」的全鏈條創新體系，在硬科技城市科創品牌的引領和帶動下，西安立足科創資源優勢，充分釋放創新動能，促進科技成果轉化，取得了較好成效。

（特約）