  • 26°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地10月官方製造業、非製造業PMI均遜預期

經濟脈搏 09:31 2023/10/31

分享：

分享：

內地10月官方製造業PMI報49.5，按月回落0.7個百分點，重返榮枯線以下；非製造業PMI報50.6，回落1.1個百分點，續刷新年內低位。兩數據均差過預期。國統局解讀指，當月受「十一」節慶休假和節前部分需求提前釋放影響，製造業景氣水平有所回落，而非製造業則整體仍維持擴張。

製造業方面，從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，下降0.9個百分點，繼續高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.9%，下降0.9和0.1個百分點。從分類指數看，5個分類指數全數下降，生產指數和供應商配送時間指數仍高於榮枯線，新訂單指數、原物料庫存指數和從業人員指數低於榮枯線。

非製造業方面，從分行業看，建築業商務活動指數為53.5%，下降2.7個百分點；服務業商務活動指數為50.1%，下降0.8個百分點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等產業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低於榮枯線。

分類指數同樣全數下降，僅業務活動預期指數仍在榮枯線上方，顯示企業較樂觀，新訂單指數、投入品價格指數、銷售價格指數、從業人員指數均落入收縮。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

中法戰略對話 王毅倡持續加強後疫情時代合作

下一篇文章

內地10月樓市成交按年跌近19% 各線城市均下滑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款