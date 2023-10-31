10月官方製造業PMI重陷收縮 非製造業PMI創年內新低

內地10月官方製造業PMI報49.5，按月回落0.7個百分點，重返榮枯線以下兼創3個月新低；非製造業PMI報50.6，回落1.1個百分點，續刷新年內低位。兩數據均差過預期。國統局解讀指，當月受「十一」節慶休假和節前部分需求提前釋放影響，製造業景氣水平有所回落，而非製造業則整體仍維持擴張。

製造業方面，從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，下降0.9個百分點，繼續高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.9%，下降0.9和0.1個百分點。從分類指數看，5個分類指數全數下降，生產指數和供應商配送時間指數仍高於榮枯線，新訂單指數、原物料庫存指數和從業人員指數低於榮枯線。

非製造業方面，從分行業看，建築業商務活動指數為53.5%，下降2.7個百分點；服務業商務活動指數為50.1%，下降0.8個百分點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等產業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低於榮枯線。

分類指數同樣全數下降，僅業務活動預期指數仍在榮枯線上方，顯示企業較樂觀，新訂單指數、投入品價格指數、銷售價格指數、從業人員指數均落入收縮。

責任編輯：陳建錫