加拿大禁政府設備使用WeChat 中方堅決反對（第二版）

▲ 加拿大禁止政府設備使用WeChat。

加拿大周一（30日）宣布禁止在政府的移動設備上使用或下載WeChat（微信海外版），並會在已安裝的設備上移除，原因是存在隱私與安全風險。

加拿大政府的聲明指，作出移除和封禁WeChat等應用程式的決定是為了確保政府網絡和數據保持安全並受到保護，並且符合國際夥伴的處理方式。此前，負責監管公共行政事務的加拿大國庫委員指出，WeChat對隱私和安全構成不可接受的風險水平，但暫無證據表明政府信息因此受損。

微信擁有逾13億用戶，是現時全球最大的短訊應用程式之一。

今年2月，加拿大方面已以類似的理由，禁止字節跳動旗下短片平台TikTok在政府設備上使用。

*新增中國外交部回應

中國外交部回應表示，加國政府在沒有任何真實證據的情況下，打着維護數據安全的幌子，出台針對中國企業的禁令是典型的泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓特定國家企業行為，中方對此堅決反對。

外交部發言人汪文斌稱，微信是一家民營企業經營的社交網絡平台，中國政府一貫要求中國企業在海外經營中嚴格遵守當地法律法規。

汪文斌強調，希望加方摒棄意識形態偏見，遵守市場經濟原則，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

責任編輯：陳建錫