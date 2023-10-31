美媒：華府新規或迫Nvidia取消50億美元中國訂單

▲ 美國新規下，Nvidia或取消50億美元中國訂單。

《華爾街日報》引述消息人士指，美國芯片業龍頭Nvidia已經完成今年向中國企業交付先進AI芯片的訂單，正努力在新規定於11月中旬生效之前，提前交付逾2,000份訂單。但華府新的出口管制措施，可能迫使其取消明年對中國的50億美元芯片訂單，此舉可能會讓中國科技公司失去重要的AI資源。

Nvidia上周披露的文件指，華府的新規已提前即時生效美，影響適用於該公司總處理性能為4800或更高，並為資料中心設計或銷售的產品，即A100、A800、H100、H800 和 L40S的出貨。但與之阱的文件相比，限制產品中刪除RTX 4090。Nvidia並未說明政策提前生效、限制產品清單調整的原因。

中國貿促會今日（31日）舉行例行記者會，發言人張鑫指，美方新發布的出口管制規則進一步加嚴了人工智能相關芯片、半導體製造設備對華出口的限制，並將多家中國實體列入出口管制「實體清單」。中國工商界堅決反對美方這種損人不利己的做法，希望美方取消相關限制措施，正視全球工商界關於開放合作的合理關切。

責任編輯：陳建錫