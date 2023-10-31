數據分析｜經濟仍在掙扎 政策宜加碼防止倒退

▲ 市場人士認為內地官方應在政策層面繼續加碼，防止復甦倒退。

10月製造業及非製造業PMI遜預期，市場分析指，主要受季節性影響及需求收縮制約，同時顯示經濟實際上仍陷於掙扎，政策宜繼續加碼，以確保復甦持續。

製造業方面，中國物流資訊中心分析師文韜指，十一長假過後，前期較快成長的消費品需求季節性放緩。進入10月化工產品市場需求逐步從旺季向淡季過渡，石油消費也偏緊運行，帶動整個基礎原料產業市場需求有所收縮。隨著冬季到來，消費品製造業和石油業將迎來消費旺季，市場需求或將較快改善。

非製造業方面，中國物流與採購聯合會副會長蔡進指，新訂單指數持續在50以下，反映市場需求不足的企業比重仍在56%以上，需求面仍待改善。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，服務業活動指數不如預期，說明黃金周服務消費對經濟復甦動作用需要謹慎看待。

凱投宏觀指，整體經濟仍存在疲軟情況，盡管令人鼓舞的是，政策看起來將在未來幾個月繼續提供支持。如果本月稍後發布的其他數據同樣疲軟，則需要採取更多措施以確保復甦不會倒退。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指，需求收縮對企業生產恢復的限制要高度重視，應盡快扭轉需求收縮態勢。

責任編輯：陳建錫