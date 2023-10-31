香山論壇｜美俄待遇一冷一熱 如大國博弈縮影？

▲ 美國代表團一行獲安排坐在會場的最後幾排。

香山論壇閉幕，有現場採訪的記者觀察指，論壇由活動安排到各國互動都宛如地緣政治的縮影，美國代表團開幕式被安排坐最後幾排，與俄方代表差別鮮明。

台媒《中國時報》的記者出席了30日舉行的開幕式，看到美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯一行，默默坐在座位區最後幾排。該報形容美方代表團本次在公開場合相當低調，在開幕式結束後，進入到首次全體會議環節時，卡萊斯也先行步出會場，在場邊與友人聊天，並拒絕了記者的訪問請求。

反觀俄國防長紹伊古，在抵達會場時中共中央軍委副主席張又俠迎上前握手致意，雙方共同步入會場。開幕式後的首次全體會議時，中方更將首個發言機會安排給紹依古。紹伊古在演說中表示俄中在包含軍事等領域在國際舞台上加強務實合作和密切協調，他形容兩國的關係模式堪稱模範，正吸引地區國家加入。

報道指，座次安排雖然有職級上的考慮，但也明顯反映大國博弈關係，中國對俄和對美鮮明的兩種態度。

這次北京曾邀請美國防長奧斯汀出席論壇，但遭到拒絕，最終美方派出的代表團規格甚至不如2019年的上一屆。前中國軍事科學院原副院長何雷在一個訪問時特別提到，如果參加香山論壇的官員級別低，上主席台演說的機會就很少，甚至沒有，受損失的並非論壇，而是失去在更大場合闡述本國觀點和主張的國家。

責任編輯：陳建錫