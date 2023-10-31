降雨損國內收成 中國大量買澳洲和法國小麥

貿易行業消息人士稱，中國大量採購澳洲和法國的小麥，今年進口小麥數量將創紀錄高位，原因包括降雨對中國國內作物造成損害，而且對出口國乾旱天氣的擔憂也促使中國政府想要趁低價採購小麥。

路透社引述貿易行業消息人士稱，中國在10月採購約200萬噸澳洲小麥，將在12月開始裝運。自9月以來，中國還訂購了約250萬噸法國小麥，將在12月至明年3月裝運。消息人士指出，從歷年同期來看，這個購買量處於異常高位。

新加坡的兩位貿易商說，總體而言，中國今年的進口量可能達到約1200萬噸，遠超去年996萬噸記錄，預計這種採購熱潮將持續到2024年。

在價格方面，受俄羅斯充足供應影響，芝加哥小麥期貨價格今年累計跌逾四分一。

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至於大舉採購的原因，一位新加坡貿易人士說，中國今年的作物質量有問題。據估計，中國今年約有2500萬噸小麥因降雨而受損，約佔收成的五分一。而作為中國主要小麥供應國的澳洲，小麥產量將大幅下降。供應最終將收緊，尤其是澳洲的供應，中國正儘早採購盡量多的小麥。

中國是世界上最大的小麥生產國和消費國。今年7月底8月初，北方多地遭受雨災侵襲，包括糧食種植大省黑龍江、吉林等地。另據稍早前報道，中國上週簽署價值數十億美元的美國農產品採購意向協議，主要為大豆等農產品，還包括玉米、高粱和小麥。

責任編輯：尹航

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