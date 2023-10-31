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內地全網推動50萬粉絲以上政經類自媒體實名制

社會熱點 18:36 2023/10/31

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微信、微博、快手及抖音等國內主流社交平台同步發公告指，將推動粉絲數量50萬以上的自媒體對外展示實名訊息，針對政時、財經等內容的自媒體。

微信公告，為維護良好網路傳播秩序，將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的自媒體帳號對外展示實名訊息，近期將先引導100萬粉絲以上的自媒體帳號對外展示實名訊息。快手公告，將引導部分自媒體帳號完善真實身分資訊認證，授權在個人帳號資料頁展示實名資訊，實名帳號範圍為涉國內外新聞、社會熱點及醫療、司法等專業領域，粉絲量在50萬以上的自媒體帳號將分批收到通知。首批將針對粉絲量100萬以上的自媒體。分享個人日常生活的帳號不在此限。

抖音公告，為增強自媒體帳號可信度，保障用戶的合法權益，維護清朗、健康的平台秩序，粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的自媒體，需授權平台在帳號首頁展示通過認證的實名資訊。微博則將於近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上的自媒體帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的自媒體帳號。一般用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號不受影響。

責任編輯：陳建錫

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