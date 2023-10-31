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中央金融工作會議：加強監管 化解風險

社會熱點 19:14 2023/10/31

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央視新聞報道，中央金融工作會議在北京舉行。會議提到，要加速建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制。

中央金融工作會議於10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話稱，必須堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全。

他指，要清醒看到金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。

習近平指出，要着力營造良好的貨幣金融環境，始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，優化資金供給結構；要着力打造現代金融機構和市場體系，疏通資金進入實體經濟的渠道。要建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制。

同時，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，滿足不同所有制房地產企業合理融資。加強外滙市場管理，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，防範化解金融風險。

責任編輯：蒯宇澄

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