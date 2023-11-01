白宮：拜登與習近平將在APEC峰會期間會晤（第二版）

▲ 白宮表示，習拜將在APEC峰會期間會晤。

美國白宮宣布，總統拜登與中國國家主席習近平將於本月15日至17日舉行的三藩市亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤。

*新增中方回應

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周二（31日）在記者會上表示，拜登期待與習近平會面，預計會面將是建設性的。皮埃爾還指，美中處於激烈競爭狀態，激烈的競爭代表著激烈的外交，兩人可能會進行「艱難但重要的對話」。她拒絕透露更多細節，強調美方政策及應對中國方式沒有改變。

這將是習拜二人去年印尼二十國集團（G20）峰會來首次會晤，也是習2017年4月後的再次訪美，當時是特朗普在任初期。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，中美雙方都同意朝著實現元首會晤共同努力。同時，正如王毅主任日前訪美時指出的，通往舊金山（三藩市）不能靠「自動駕駛」，雙方要切實重回峇裡島，把兩國元首的共識真正落到實處，排除乾擾、克服障礙、增進共識 、累積成果。

央媒《人民日報》發表文章強調，近來中美開展一系列重要高層交往，兩國關係出現了一些積極跡象。中美關系健康穩定發展符合兩國根本利益，也是國際社會的共同期待。雙方要按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動關係真正穩下來、好起來。希望美方同中方相向而行，朝著這個方向不斷努力。

責任編輯：陳建錫