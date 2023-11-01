深圳重啟人才落戶補貼 港澳青年同樣受惠

▲ 深圳重啟人才落戶補貼。

深圳市政府公告，圍繞各戰略性新興產業、高技術產業、現代服務業、未來產業等4個領域制定緊缺崗位清單，對企業聘用清單內人才給予補貼。新引進落戶的35歲以下博士畢業生、境內外知名大學碩士及大學畢業生，在當地可獲發相應生活補貼。符合條件的外籍、港澳台青年均可同等享受優惠。

市委人才工作領導小組印發《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，就培養和吸引人才提出30項措施，明確要不唯地域，聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源汽車、新型儲能、高端裝備、海洋、低空經濟、新材料等領域，引進全球頂尖人才。

圍繞戰略性新興產業等領域，突出市場需求導向，確定高端緊缺崗位清單，對企業聘用清單內人才給予補貼。項目為牽引，貫通人才和產業、科技、金融政策，助力人才創業提速增效。對高層次人才創辦的企業或領銜的重大項目，在項目落地、科技研發、知識產權、投融資等方面給予一攬子支持。

構建人才住房多元化保障體系，擴大配租房源有效供給，對租住非保障性住房的人才，按標准發放租房補貼。對高層次人才子女申請轉入深圳義務教育階段學校就讀的，按規定予以保障。為人才父母落戶深圳提供便利。建立高層次人才醫療咨詢服務專員制度，提供醫療咨詢意見和就醫服務保障。

責任編輯：陳建錫