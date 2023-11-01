10月財新中國製造業PMI跌至收縮區間

▲ 10月財新製造業PMI與官方PMI走勢相似。

反映中小企經營的財新中國製造業採購經理指數（PMI）10月報49.5，較上月下降1.1個百分點，重回收縮區間。此走勢與國家統計局製造業PMI一致。財新智庫經濟學家指，當月內需維持擴張態勢但速度漸緩，供給、就業、外需均不同程度下降，中央日前增發萬億國債，對改善就業和預期的效應仍需觀察。

從分項指數看，當月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。製造業新訂單指數連續第三個月位於擴張區間，但增幅放緩，顯示需求擴張速度減緩。新出口訂單指數仍低於榮枯線，企業普遍表示，全球經濟疲軟疊加高物價，導致海外市場銷售受挫，製造業企業相應減少供給，生產指數降至榮枯線以下。

市場景氣度走弱，加上削減成本的需要，製造業企業持續選擇減少用工，就業指數過去八個月內第7次錄得收縮區間。調查企業反映，消費品、投資品、中間品生產企業用工情況均惡化。產量下降、顧客需求相對低迷，企業採購量下降，因此原料庫存減少。由於銷售不及預期及發貨付運延誤，產成品庫存顯著增加。

另外，當月製造業購買物價指數及出廠物價指數雙雙位於擴張區間，但加價幅度不大。生產經營預期指數在擴張區間小幅下降，對生產前景持樂觀預期的企業普遍提到新產品發布、開拓新出口市場、經濟有望轉強等因素；其它企業則擔心外需疲軟和整體市場狀況仍欠佳。

責任編輯：陳建錫