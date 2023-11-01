內地百城二手樓價按月18連跌 按年跌幅擴大

▲ 內地二手樓價格持續下跌。

中指研究院發表報告指，全國100個城市10月二手樓價格按月跌0.45%，連跌18個月，按年跌幅擴至2.88%。按月跌價城市達98個，連續5個月超過90個。

報告指，各線城市二手樓價較去年同期跌幅擴大，一線城市價格按年跌0.51%，跌幅較9月擴大0.43個百分點，深圳、廣州、北京均下滑。二線城市價格按年跌3.25%，跌幅擴大0.23個百分點。三、四線代表城市按年跌3.39%，跌幅擴大0.28個百分點，鹽城、淮安等城市較去年同期跌幅較大。

報告指，二手市場仍在深度調整，重點城市掛牌量持續成長，調控政策放鬆帶動部分城市市場活躍度提升，業主積極以價換量，令二手樓價格持續承壓。

至於新樓方面，價格按月比升0.07%，升幅較上月擴大0.02個百分點，按年續跌0.02%，跌幅收窄。

報道指，考慮到目前雖然政策優化力道有所加大，但市場恢復持續性略顯不足，未來核心一二線城市支持政策或將繼續發力。一線城市可望放寬非核心區域限購、降低首付比例、下調房貸利率加點數以及優化交易稅費等；部分核心二線城市可望全面放寬限制性政策。

展望未來，隨著支持政策進一步優化，同時，若超大特大城市城中村改造能加速推進，市場下行壓力預計能得到一定緩解。

責任編輯：陳建錫