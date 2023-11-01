  • 29°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地百城二手樓價按月18連跌 按年跌幅擴大

經濟脈搏 10:33 2023/11/01

分享：

分享：

內地二手樓價格持續下跌。

中指研究院發表報告指，全國100個城市10月二手樓價格按月跌0.45%，連跌18個月，按年跌幅擴至2.88%。按月跌價城市達98個，連續5個月超過90個。

報告指，各線城市二手樓價較去年同期跌幅擴大，一線城市價格按年跌0.51%，跌幅較9月擴大0.43個百分點，深圳、廣州、北京均下滑。二線城市價格按年跌3.25%，跌幅擴大0.23個百分點。三、四線代表城市按年跌3.39%，跌幅擴大0.28個百分點，鹽城、淮安等城市較去年同期跌幅較大。

報告指，二手市場仍在深度調整，重點城市掛牌量持續成長，調控政策放鬆帶動部分城市市場活躍度提升，業主積極以價換量，令二手樓價格持續承壓。

至於新樓方面，價格按月比升0.07%，升幅較上月擴大0.02個百分點，按年續跌0.02%，跌幅收窄。

報道指，考慮到目前雖然政策優化力道有所加大，但市場恢復持續性略顯不足，未來核心一二線城市支持政策或將繼續發力。一線城市可望放寬非核心區域限購、降低首付比例、下調房貸利率加點數以及優化交易稅費等；部分核心二線城市可望全面放寬限制性政策。

展望未來，隨著支持政策進一步優化，同時，若超大特大城市城中村改造能加速推進，市場下行壓力預計能得到一定緩解。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

人行：向營造良好貨幣金融環境等方面發力

下一篇文章

10月財新中國製造業PMI跌至收縮區間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款