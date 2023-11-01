人行：向營造良好貨幣金融環境等方面發力

▲ 人行強調將不折不扣落實會議要求。

人民銀行表示，將不折不扣落實中央金融工作會議要求，健全貨幣政策與宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架，營造良好的貨幣金融環境。

人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，人行下階段重點5方面工作，一是堅持黨中央對金融工作的集中統一領導。二是健全中國特色現代貨幣政策架構，加速現代中央銀行制度建設，保持貨幣政策的穩健性。三是營造良好的貨幣金融環境，保持流動性合理充裕。四是深化利率和匯率市場化改革。五是優化資金供給結構。

人民銀行宏觀審慎管理局局長李斌表示，工作會議召開體現了黨中央對金融工作的高度重視，會議對未來一段時期做好金融工作作出全面部署。深化金融供給側結構性改革是本次會議部署的重要任務，也是提升金融服務實體經濟和高品質發展能力的一條主線，將為實體經濟發展提供更高質有效的金融服務。

中央層級首提「金融強國」

對於本次會議有哪些重點，清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，中央金融工作會議對於金融工作在國家整體策略中的地位進一步晉升。同時，「金融強國」在中央層級首次提出，金融工作上升為國家戰略選擇的新高度，這是黨中央在綜合研判當前發展階段之後所做的精準戰略定位。

上海新金融研究院副院長劉曉春認為，中央金融工作會議強調防範化解金融風險要掌握好權和責的關係，主要集中在三個方面：一是理順地方政府負債的各項秩序；二是地方金融監理責任需落實到位；三是金融犯罪、金融貪腐等問題也需要權責到位。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，會議強調完善房地產金融宏觀審慎管理，有助於防控房地產產業的系統性風險。在「因城施策用好政策工具箱」導向下，未來不同城市的房地產政策可能進一步調整最佳化，有助於穩定房地產市場總需求，更好推動新的房地產長效機制的形成。

責任編輯：陳建錫