【神州快訊】寧波人才科技周舉行 打造人才嚮往的科創高地

▲ 2023中國浙江·寧波人才科技周開幕式現場

以「向東是大海，逐夢創未來」為主題的2023中國浙江·寧波人才科技周日前在浙江寧波開幕。本次活動包括開幕式和精准攬才、高端研討、產智合作、大賽選才、開放互動等五類專題活動，活動周期內將舉辦40項主體活動。

冀雙向奔赴 助四海英才圓夢

浙江省委常委、寧波市委書記彭佳學在開幕式上表示，寧波歡迎四海英才選擇寧波、紮根寧波，與寧波雙向奔赴、雙向成就，攜手譜寫更加光明的未來。寧波將搭建「最寬闊」的創業舞台、厚植「最懂你」的成長環境、營造「最舒適」的宜居空間，讓廣大人才的夢想觸手可及、事業大有可為、生活幸福可感，在寧波「不設限」的優渥土壤上，創造「無上限」的成就、「無極限」的未來。

目前，寧波全市人才總量達240.99萬人，高技能人才佔技能勞動者比例達34.3%。寧波也正緊抓戰略人才引育，如通過制定數字經濟人才引育行動計劃、軟件畢業生留甬「7條」，7月下旬以來新增就業的軟件類畢業生留甬率提升至58.9%。

寧波也實施更加積極、開放的海外引才政策，對海外高校人才、海外企業人才、海外博士等人才項目直接認定入選，今年第一批甬江人才工程支持項目中海外人才項目逾7成。

▲ 寧波人才大腦正式啟用

建人才大腦 賦能發展新生態

開幕式上，寧波人才大腦正式啟用。目前，人才大腦打通了22個部門、31個系統，歸集治理13億條數據，滙集各類用人主體134萬家、各類人才243萬人，並貫通17萬條政策兌付信息及3,500余個人才和科技項目信息，實現將所有用人主體的人才都納入統一資料庫管理。人才大腦作為人才整體智治平台，將通過數字賦能貫通人才與人力資源、需求與供給、決策與服務，實現一庫統管、一網智治、一屏通覽、一站通享。

同時，全國人才集團高質量發展聯盟也於活動期間在寧波成立。成員包括國投人力、寧波人才集團，以及內蒙古、浙江、江西、湖北、海南、重慶、長沙、合肥、蘇州、雄安等重點省市國有人才集團。該聯盟將通過合作平台搭建，推動各地人才集團跨區域互聯互通互動、互鑒成長經驗、共享人才資源，共同打造和培育具有全球競爭力的高水平獵頭公司和科技人才服務機構。

（特約）