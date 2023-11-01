新疆自貿區成立 商務部：支持設數據中心參與「東數西算」

▲ 新疆自貿區掛牌成立。（配圖）

作為中國西北地區首個自由貿易試驗區，新疆自貿區今日（1日）正式掛牌成立，商務部表示，將鼓勵自貿區健全外商投資保障機制、設立外資研發中心，支持其發揮能源和氣候優勢建設數據中心，並支持境外金融機構在當地設立銀行、保險、證券等金融機構，提供國際化、多元化的金融產品及服務。

新疆自貿區的範圍覆蓋烏魯木齊、喀什、霍爾果斯3個片區，其戰略定位是打造促進中西部地區高品質發展的示範樣板，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，目標經過3至5年改革探索，建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚的高質量貿易園區。

促投資便利化、推動數位經濟

商務部今召開發佈會說明，副部長郭婷婷表示，自貿區是透過制度創新，促進各類要素合理流動和高效集聚，增強創新發展動力。商務部將支持新疆自貿區緊密結合當地實際，吸引匯聚國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數位經濟發展，以及加強人才服務保障等4方面開展探索。

郭講述了對4方面的支持舉措，包括鼓勵健全外商投資的服務保障，保障外企依法公平參與政府採購、招標，鼓勵設立外資研發中心，支持參與「東數西算」工程建設，便利外籍高層次人才投資創等，並強調這些試點任務的實施將進一步優化投融資環境，帶動自貿區更大力度、更加有效的吸引人才、資本和技術。

會上又提到從3方面打造開放型特色產業集聚區，包括大力發展服裝等紡織終端產業，打造國家優質棉紗生產基地、提升林果、葡萄酒、乳製品等特色產品加工業規模化水平、整合中亞、歐洲科技創新及先進零件製造能力打造重要節點，以及推動石油化工產業延鏈補鏈，建構戰略性礦產資源及有色金屬產業基地。

中國在2013年9月設立首個自貿區—上海自由貿易試驗區，迄今10年間，已分6批設立21個自貿區，新疆為第22個。

責任編輯：陳建錫