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中證監：引導社保、保險、年金等各類資金配置A股

經濟脈搏 15:41 2023/11/01

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中證監表示，引導社保、保險、年金等各類資金配置A股。

剛結束的中央金融工作會議上強調加強監管，化解風險。中證監今日表示，全面加強資本市場監管，加大資本市場防假打假力度，並引導社保、保險、年金等各類資金配置A股。

中證監：全面加強資本市場監管

中證監市場監管一部主任張望軍表示，規範發行和交易行為，及時評估優化股份減持、融資融券、再融資等機制安排，加強一二級市場逆周期調節，統籌優化上市公司回購、股東增持等制度，全面加強資本市場監管，加大資本市場防假打假力度，強化穿透監管，為投資者提供真實透明的上市公司。有力有序化解債券違約、私募基金等重點領域風險，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳導，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

張望軍表示，推動打通痛點堵點，引導社保、保險、年金等各類資金配置A股。持續豐富資本市場產品工具，提升投資交易便利性，營造「願意來、留得住」的市場環境。對資本市場來說，未來要加強逆周期調節，提升資本市場監管適應性，牢牢守住風險底線。

人行：向營造良好貨幣金融環境等方面發力

中央金融工作會議：加強監管 化解風險

張望軍還提到，圍繞提高直接融資比重這個戰略任務，健全多層次資本市場體系，聚焦支持高水平科技自立自強關鍵目標，推動股票、債券、期貨市場協調發展。還要發展多元化股權融資，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高質量建設北京證券交易所，引導私募股權創投基金投早投小投科技。持續完善發行、上市、交易、並購重組、退市等基礎制度，推動資本市場基礎制度更加完善、更加定型，增強中國特色現代資本市場的競爭力和普惠性。未來證監會還將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。

另外，中證監新聞發言人高莉表示，積極支持境外優質的主體依法投資入股境內證券基金經營機構，鼓勵外資證券基金機構發揮專業性、特色化優勢參與中國資本市場，在實現自身發展同時，共同推動中國資本市場的高質量發展。

責任編輯：尹航

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