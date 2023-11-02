中美下周舉行核軍控磋商 奧巴馬時代以來首次（第二版）

▲ 可攜帶核彈頭的東風-41洲際彈道導彈。

中國外交部宣布，中美下週在華盛頓舉行軍控相關司局級非正式磋商，外交部軍控司司長孫曉波將率團赴美。稍早前，美媒《華爾街日報》報道，北京已同意下周與美國舉行核武軍備控制會談，這將是自奧巴馬政府以來的首次。

外交部公佈，日前外交部長王毅訪美國訪美期間，雙方商定近日舉行包括軍控和防擴散磋商在內的一系列磋商，中方同世界主要國家就軍控與防擴散問題保持著密切溝通。中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，外交部軍控司負責人將率團出席。根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題進行對話交流。

（第二版更新於15：20，新增中國外交部回應）

報道指，本次會談將在下周一（6日）舉行，由美國國務院負責軍備控制的助理國務卿史都華（Mallory Stewart）和中國外交部軍控司司長孫曉波負責。不過，會談目的旨在避免美國、中國和俄羅斯之間出現危險的三方軍備競賽，重點放在增進了解、減少誤判風險上，不代表雙方開始就限制核武展開正式磋商。

美國國務院、中國駐美大使館未回應路透社的置評請求。

美國國防部上月發表年度中國軍力報告，估計解放軍擁有500枚核彈頭，增速在所有核國家中最快。中國外交部批評報告罔顧事實，充滿偏見，渲染所謂「中國威脅」。美國擁有全球最大、最先進核武庫，至今仍在大力發展核武，還向其盟國提供「延伸核威懾」，全球最大不穩定因素不是中國而是美國。

據估計美國現時擁有逾5000枚核彈頭，但老化問題嚴重，華府已打算在未來10年斥資超過7500億美元更換核武庫的幾乎所有零件，是自曼哈頓計劃以來最大的核武計劃。五角大樓近日亦宣布將研製代號B61-13的新型核彈，預計威力達1945年在廣島所投下原子彈的24倍，但計畫尚代國會批准。

責任編輯：陳建錫