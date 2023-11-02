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人行：保持貨幣政策穩定性 支持化解債務風險

經濟脈搏 12:47 2023/11/02

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人行及外管局召開開會。

人民銀行表示，將始終保持貨幣政策的穩健性，更注重做好跨周期和逆周期調節，做好金融支持地方債務風險化解工作，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

人行及外匯局召開擴大會議，傳達中央金融工作會議上的具體部署和要求。會議指，要堅持金融服務實體經濟宗旨，始終保持貨幣政策的穩健性，更加重視做好跨週期和逆週期調節，充實貨幣政策工具箱，為穩定物價、促進經濟成長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房地產企業合理融資需求，支持「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造和保障性住房建設「三大工程」，加大住房租賃金融支持力度，促進房地產市場健康平穩發展。

堅持統籌發展和安全，改善金融風險防範、預警和處置機制，推動金融穩定立法，加速金融穩定保障基金建設，守住不發生系統性風險的底線。做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。綜合施策穩定市場預期，及時糾偏外匯市場順週期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。

責任編輯：陳建錫

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