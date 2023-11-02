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官方總結李克強生平：以人民利益為重 光明磊落 任勞任怨

國情動向 16:49 2023/11/02

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新華社今日（2日）發表文章，總結已故國務院前總理李克強的生平和政績，指李克強一切以人民利益為重，著力解決民眾急難愁盼問題，光明磊落，清正廉潔，任勞任怨。文章再次提到，李克強的一生，是奮鬥和光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，他的逝世是黨和國家的重大損失。

《李克強同志生平》回顧了李早年擔任北京大學團委書記，共青團中央書記處第一書記，到出掌河南、遼寧，晉身政治局，以及任職國務院總理這40年的成績和政績，包括推動地方工業化、負責南水北調工程、設立自貿區推動「一帶一路」建設、統籌「六穩」「六保」工作，以及在抗擊新冠疫情上發揮作用。

文章指，李克強堅持從中國國情出發，持續推動經濟體制改革，處理好政府和市場的關係，促進民營企業健康發展。積極推動深化科技體制改革，改革科研項目和經費管理制度，有效增強科技創新引領作用。貫徹對外開放政策，努力建設高水平自由貿易試驗區，促進貿易和投資自由化便利化。

講實話、辦實事，嚴於律己，清正廉潔

李克強對人民群眾飽含感情，一切以人民利益為重。他經常深入企業、廠礦、田間地頭、基層一線，仔細傾聽群眾呼聲，實地了解群眾安危冷暖，注重解民憂、紓民困。他反覆強調，要在發展的基礎上多辦利民實事、多解民生難事，著力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難。

李克強積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。他提出，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實幹為要。要幹字當頭，真抓實幹、埋頭苦幹、結合實際創造性地幹。他光明磊落，勤勤懇懇，任勞任怨。他謙虛謹慎，平易近人，嚴於律己，清正廉潔，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產黨人的政治本色和高尚的道德情操。

責任編輯：陳建錫

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李克強

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