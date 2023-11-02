創始人一度為中國首富 國美APP彈窗稱老闆欠薪

10月中旬，國美APP的抽獎頁面中，出現針對國美創始人黃光裕、現任國美電器董事長黃秀虹的彈窗，內容包括「拖欠工資、拖欠貨款」。有今年3月北京總部已離職的員工趙強說，「員工已經被逼到什麼份上，才能干彈窗這事？現在的國美是無人管的狀態，員工只能自己找窗口。」

▲ 彈窗內容包括「拖欠工資、拖欠貨款」

據內媒報道，在裁判文書網上，2022年國美電器涉及訴訟268起，這個數字在2023年達到1219起。今年的訴訟包括廣東省佛山市某電器設備公司要求佛山國美電器支付貨款126萬元（人民幣，下同）、浙江某公司要求浙江國美電器返還租金及違約金共220萬元、寧波一建築裝飾公司要求國美電器、國美零售支付工程款240萬元等。

員工開始發現企業出現問題是在去年三四月份。一位直接涉及國美銷賣、進貨的前員工稱，從2022年開始，明顯感受到現金流很緊張，處於一種「給這邊付了，那邊就付不了」的情況。

同時，員工拿到的錢也變少。2022年年初，員工至少還有基本工資，只是績效部分很少發。2022年10月，國美電器董事長黃秀虹公開表示，公司到12月底之前，只會給員工上社保，不會再發工資。國美還要求員工簽署承諾函，上面提及「自2022年10月起，理解公司在未來半年到一年時間裡，員工工資有可能延遲發放……承諾調整積極心態，相信公司……作為員工，承諾躬身力行，按時保質保量交付經營結果，達成業績目標」等信息。

國美創始人黃光裕出獄 曾是中國首富

國美通報處罰員工「蛇王」睇抖音聽歌 惹監控爭議

趙強介紹，有的員工已經一年收入為零。討薪無果後，趙強也提起仲裁，根據判決書，國美欠其薪水加上公積金超過20萬元。

國美電器在內地有3895間連鎖店、2億多名會員。但2023年開始，國美接連出現閉店消息，10月，有媒體報道國美廣東門店全部關閉，隨後公司回應並未全部關閉，但公布的數據顯示，三季度國美在廣東省減少了自營店12家，加盟店74家。北京、上海等多地的國美員工、消費者也表示，所在城市的國美門店也在逐漸關閉中。

根據國美零售 （00493） 財報數據，2021年國美集團共計約3.2萬名員工，截至2023年上半年，國美集團員工人數為3609名。這意味著一年半時間裡，國美流失了九成員工。辦公樓大部分樓層都已沒有人，遠遠不似曾經停車位難尋、飯堂滿人的景象。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道