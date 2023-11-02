港人北上掃大閘蟹 盒馬深圳分店單日售近3000隻

又到吃大閘蟹的季節。阿里巴巴 （09988） 集團旗下新零售公司盒馬表示，自9月26日起開售首批陽澄湖大閘蟹反應理想，同時乘港人北上深圳消費熱潮，大閘蟹銷情火熱，單是盒馬鮮生皇庭廣場店單日就售出近3,000隻大閘蟹。

逾三成大閘蟹銷量來自港人

盒馬大閘蟹採購負責人李子涵表示，來自香港的消費者對大閘蟹需求極大，盒馬周末連夜加大訂貨量以應付需求，目前超過三成大閘蟹銷售客戶均來自香港，而店內有一半顧客選擇買陽澄湖大閘蟹。

盒馬3家位於深圳口岸附近的門店，包括福田口岸附近的皇庭廣場店、蓮塘口岸的聚福店和深圳灣口岸的香悅里店，上周末大閘蟹銷量就佔深圳27家門店總銷量四成，而盒馬鮮生皇庭廣場店周日（29日）單日更售出近3,000隻大閘蟹。

盒馬指其網羅多個產地的大閘蟹，來自陽澄湖的大閘蟹名氣最大，最貴單價為59元（人民幣，下同），其餘產地的大閘蟹單價介乎19元至幣49元，最低可以99元買6隻，平均每隻僅為16.5元。

最平99元6隻 提供即時蒸煮加工

盒馬李子涵表示，目前母蟹的飽滿度已逾八成，公蟹達七成左右，公蟹亦已進入銷售旺季。為更好服務消費者，盒馬店員為顧客介紹如何選購大閘蟹，並為購買大閘蟹的顧客提供即時蒸煮加工服務，平均每小時可加工約160隻大閘蟹，供消費者蒸熟現場食用。

▲ 有港客購物車裡裝十幾隻大閘蟹。

▲ 盒馬鮮生皇庭廣場店10月29日單日賣出近 3,000隻大閘蟹

盒馬依靠其冷鏈物流能力，首批陽澄湖大閘蟹開捕24小時內便運送到深圳、廣州、北京及上海等多地門店開賣。

今年內地大閘蟹豐收，除陽澄湖外，盒馬從9月初起還提供來自江蘇大縱湖、洪澤湖等產區的大閘蟹。

深圳21條措施促消費 多舉措便利港人北上

責任編輯：尹航

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