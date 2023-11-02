美駐華大使伯恩斯：中美關係將有更多進展

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）接受鳳凰衛視專訪時表示，中美之間雖然仍有分歧與競爭，但這幾個月以來，兩國關係取得切實進展。他說，將在本月看到更多進展。雙方也已同意為實現兩國元首三藩市會晤共同努力。

另外，中方最新公布，中國氣候變化事務特使解振華將於明日（4日）至7日與美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）在美國加利福尼亞州進行會談。雙方將圍繞推進應對氣候變化行動與合作、支持聯合國氣候變化杜拜大會成功等深入交換意見。

在此之前，伯恩斯表示，克里和解振華已經會面或交談了近50次。他相信在接下來的數周，隨着即將在阿布扎比舉行下一次聯合國氣候大會，他們還會繼續溝通。但這也確實意味着中美必須共同行動。雙方都在努力。中國在太陽能和風能領域處於世界領先地位。中國做出了巨大的國家承諾。伯恩斯指當他在中國各地旅行時，看到了增長和政府的積極行動，認為中國同意甲烷減排承諾非常重要，因為非二氧化碳排放是問題的重要組成部分。

今年中美重啟氣候對話以來，兩國氣候特使密集溝通，就各自的政策與行動、能源轉型等問題展開對話。伯恩斯亦表示，氣候問題已經成為中美兩國接觸與合作的優先領域，面向12月即將舉行的聯合國氣候變化大會，相信中美將繼續對話，大會需要中美兩國的共同行動。

對於美國目前仍在其中一些領域對中國施加限制， 伯恩斯表示美國對中國的主要技術限制，是小範圍的限制，這出於國家安全的原因。但在大多數情況下，他認為中美在能源方面合作得很好，他稱：「我們的私營部門和我們的政府，，我們只需要跑得更快、做得更多，這樣我們就能引領世界走向一個更好的氣候未來。」

針對在技術、經貿、金融等領域的具體問題，中美先後在10月24日和27日舉行第一次經濟工作組會議和第一次金融工作組會議，伯恩斯表示雖然這些溝通還處在早期階段，但兩國增加各層級的對話至關重要，相信這符合雙方的共同利益。

伯恩斯強調，一年前的今天，中國兩國政府之間還沒有深入的溝通渠道。現在成立了兩個農業工作組，在商業和貿易問題上成立了四個工作組，美國的財政部和中國財政部之間也成立了兩個工作組。雖然這些溝通還在早期階段，是加強兩國政府間溝通的正確步驟。伯恩斯認為這符合中國和美國的利益。

