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受黃金周帶動 10月財新中國服務業PMI微升至50.4

經濟脈搏 10:18 2023/11/03

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在國慶黃金周的帶動下，10月中國服務業經營活動指數（服務業PMI）錄50.4，較上月小幅回升，但服務業供需漲幅仍有限；經營預期指數降至2020年4月來最低。

此前公布的10月財新中國製造業PMI回落1.1個百分點至49.5，再度落至榮枯線以下。製造業景氣度下降幅度大於服務業景氣回升幅度，10月財新中國綜合PMI下行0.9個百分點至50。

財新中國製造業PMI、綜合PMI與國家統計局PMI走勢一致，財新中國服務業PMI表現更好。統計局近日公布的數據顯示，10月製造業、服務業PMI分別回落0.7個、0.8個百分點至49.5、50.1；綜合PMI錄得50.7，低於9月1.3個百分點。

新訂單指數下滑至年內最低

分項數據顯示，在9月擴張速度明顯放緩後，10月服務業供需漲幅依然有限。當月經營活動指數略高於9月的年內低點，新訂單指數下滑至年內最低，兩者都僅略高於榮枯線。部分企業反映，需求較預期疲弱，銷售受到抑制。

繼9月觸底回升，10月服務業新出口訂單指數在擴張區間繼續上行。企業認為這與海外訪客數量上升、外需整體改善等因素有關。

10月服務業就業保持穩定，就業指數降至榮枯分界線上，結束了此前連續八個月的擴張。部分企業因業務需求上升而增加用工，另有一些企業因銷售增速放緩而對用工更為謹慎，在員工自願離職後不再填補空缺。用工減少，疊加新接業務量增加，10月積壓業務指數創2月以來新高。

由於用工、原料、運輸成本等費用持續增加，10月服務業成本仍在上升，不過漲幅為2022年7月來最小。企業為消化成本壓力，不得不提高銷售價格，出廠價格指數已連續兩個月在擴張區間上行，且為6月以來最高。

10月財新中國製造業PMI跌至收縮區間

10月官方製造業PMI重陷收縮 非製造業PMI創年內新低

服務業企業擔憂需求持續疲軟將影響未來經營活動，10月經營預期指數在擴張區間繼續下滑，降至2020年4月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月財新中國綜合PMI續創年內新低，需求略有增加，就業連續兩個月收縮，市場情緒繼續走低，製造業景氣弱於服務業。三季度經濟出現築底回升跡象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。政策層面，在前期多項促消費、擴投資、穩預期政策基礎上，中央日前決定增發1萬億元國債，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力。這部分基礎設施建設投資將有助於穩經濟大盤，但對居民收入增加以及就業和預期改善的傳導效應還需進一步觀察。

人行：保持貨幣政策穩定性 支持化解債務風險

責任編輯：尹航

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