國安部批「唱空中國經濟」：妄圖引發中國金融動盪

日前召開的中央金融工作會議上強調防範化解金融風險。國家安全部官微發文稱，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」「做空者」，還有「唱空者」「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動蕩。

文章稱，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。現代金融深度融入經濟運行所有環節，還深刻影響社會穩定、國家治理、國際競爭等各個領域。金融安全是國家安全的重要組成部分，維護金融安全，是關係中國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。

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文章指出，金融安全面臨不少風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多。個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」「做空者」，還有「唱空者」「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動蕩。這些都給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。

文章稱，國家安全機關要把防範化解金融風險放到更重要位置，積極參與經濟、金融等領域國家安全保障體系建設，對金融領域國家安全風險密切監測、準確預判、有效防範，依法打擊懲治金融領域危害國家安全的違法犯罪活動，做金融安全的堅定守護者，為推進金融高質量發展和高水平開放作出國安貢獻。

責任編輯：尹航

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