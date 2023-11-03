中國芯片新突破 研發首個全模擬光電智能計算芯片

據新華社報道，北京的清華大學研究團隊突破傳統芯片的物理瓶頸，創造性提出光電融合的全新計算框架，並研制出國際首個全模擬光電智能計算芯片（簡稱ACCEL）。經實測，該芯片在智能視覺目標識別任務方面的算力可達目前高性能商用芯片的3000餘倍，為超高性能芯片的研發開辟全新路徑。

清華大學信息科學技術學院院長戴瓊海院士、自動化系助理教授吳嘉敏，以及電子工程系副教授方璐、副研究員喬飛，結合光計算、純模擬電子計算等技術，突破傳統芯片架構中數據轉換速度、精度與功耗相互制約的物理瓶頸，提出一種全新的計算框架，有望解決大規模計算單元集成、光計算與電子信號計算的高效接口等國際性難題。

方璐表示，團隊在全模擬信號下發揮光和電的優勢，避免了模擬-數字轉換問題，突破功耗和速度的瓶頸。除算力優勢外，在智能視覺目標識別任務和無人系統（如自動駕駛）場景計算中，ACCEL的系統級能效（單位能量可進行的運算數）經實測是現有高性能芯片的400萬餘倍，「這一超低功耗的優勢將有助於改善限制芯片集成的芯片發熱問題，有望為未來芯片設計帶來突破。」

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此外，ACCEL光學部分的加工最小線寬為百納米級。方璐說，實驗結果表明，僅採用百納米級工藝精度，就可取得比先進制程芯片大幅提升的性能。

戴瓊海表示，ACCEL未來有望在無人系統、工業檢測和人工智能大模型等方面實現應用。目前團隊僅研制出特定計算功能的光電融合原理樣片，亟需進一步開展具備通用功能的智能視覺計算芯片研發，以便在實際中大範圍應用。

該成果近日發表於《自然》雜誌上。

責任編輯：尹航

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