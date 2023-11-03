中美就核軍控磋商 內地學者：未到正式談判層級

中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，有分析認為，中國與美俄的核武器數量不在同一量級，這次磋商並非兩國開啟同類正式談判的信號。

《環球時報》引述軍事專家宋忠平指，美方想要通過核軍控磋商「探底」中國的核實力，同時阻止中俄發展新的核力量。美國「三位一體」核力量正在轉型，美國擔心其他國家超越自己，所以希望通過核談判來阻止別國發展，並不是真正為了全球核戰略平衡。

宋忠平又提到，中國與美俄的核武器數量不在同一量級，中國從來都沒有同意與美國開展正式的核軍控談判，所以這次核軍控磋商也是「非正式」的。

復旦大學美國研究中心教授張家棟表示，中國的核力量正在上升，但還沒有上升到參與核軍控正式談判的層級。即將舉行的中美核軍控磋商表明，中國不回避自身應承擔的核軍控義務，這也是中美博弈的一部分。

報道指，美國過去一直想要將中國拉入美俄核軍控談判，以此限制中國核武庫建設。2020年，美國總統軍備控制特別代表馬歇爾·比林斯利宣稱要向中國施加一切必要壓力，要求中國參加削減核武庫規模的談判。今年6月，美國白宮國家安全顧問沙利文在美國軍控協會演說時，提出逐步將中國拉入軍控對話的方法。

中方已多次闡明立場，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。2020年，時任外交部軍控司司長傅聰接受媒體採訪時表示，美提出所謂的三邊軍控談判，是為其自身擺脫條約束縛、謀求絕對戰略優勢製造借口。中國核力量與美俄相比完全不在一個量級，要求中國參加所謂的三邊軍控談判不公平、不合理、不可行，中國不會參加。如美願將自身核力量降至中國水平，中國願參與國際核裁軍談判，但這在可預見的將來恐怕不會發生。

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責任編輯：易燕丹

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