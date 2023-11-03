  • 28°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委再釋信心：將擴大內需和有效投資 穩住外資外貿

國情動向 14:46 2023/11/03

分享：

分享：

國家發改委重申有信心完成全年經濟目標。

近日公佈的官方及財新製造業PMI均差過預期，引發外界對四季度經濟的關注。國家發改委表示，將擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤，重申有信心完成全年經濟目標。

發改委將擴大內需 特別是消費需求

國家發改委主任鄭柵潔接受央視專訪時表示，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。從經濟走勢來看，前兩個季度中國經濟運行是前低中高，三季度呈現運行穩定且持續在好轉。

他說，下一步將扎實推動已出台的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤。扎實推進現代化的產業體系建設，確確實實地解決部分企業的經營困難和問題；穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線；扎實做好歲末年初的民生保障工作。

人行：保持貨幣政策穩定性 支持化解債務風險

在民營經濟方面，鄭柵潔表示，關鍵是要真誠真心地聽取他們的意見，然後採取務實措施，幫他們解決問題。下一步，國家發改委將在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力。目前，積極訊號已開始顯現，在剛剛組建完成的民營經濟發展局，我們看到這樣一組數據，前三季度，第二產業的民間投資增速上升到9%，持續回暖；9月份，私營工業企業增加值的增速，從過去一年最低點0.5%提高到3.3%。不只是民營經濟，在全國上下共同努力下，國民經濟運行中積極因素都在累積增多。

他表示，後幾個月，隨著各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續在增強，有信心、有條件、有能力推動四季度經濟持續穩定地回升向好，高質量完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

國安部批「唱空中國經濟」：妄圖引發中國金融動盪

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟數據表現 財政政策 貨幣政策 中國市場 宏觀分析 人口 中華人民共和國國家發展和改革委員會 外資 金融

上一篇文章

解振華明起訪加州 與美氣候問題特使克里會晤

下一篇文章

習近平：中美關係基礎在民間 力量源泉在人民友好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款