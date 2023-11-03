發改委再釋信心：將擴大內需和有效投資 穩住外資外貿

▲ 國家發改委重申有信心完成全年經濟目標。

近日公佈的官方及財新製造業PMI均差過預期，引發外界對四季度經濟的關注。國家發改委表示，將擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤，重申有信心完成全年經濟目標。

發改委將擴大內需 特別是消費需求

國家發改委主任鄭柵潔接受央視專訪時表示，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。從經濟走勢來看，前兩個季度中國經濟運行是前低中高，三季度呈現運行穩定且持續在好轉。

他說，下一步將扎實推動已出台的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤。扎實推進現代化的產業體系建設，確確實實地解決部分企業的經營困難和問題；穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線；扎實做好歲末年初的民生保障工作。

人行：保持貨幣政策穩定性 支持化解債務風險

在民營經濟方面，鄭柵潔表示，關鍵是要真誠真心地聽取他們的意見，然後採取務實措施，幫他們解決問題。下一步，國家發改委將在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力。目前，積極訊號已開始顯現，在剛剛組建完成的民營經濟發展局，我們看到這樣一組數據，前三季度，第二產業的民間投資增速上升到9%，持續回暖；9月份，私營工業企業增加值的增速，從過去一年最低點0.5%提高到3.3%。不只是民營經濟，在全國上下共同努力下，國民經濟運行中積極因素都在累積增多。

他表示，後幾個月，隨著各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續在增強，有信心、有條件、有能力推動四季度經濟持續穩定地回升向好，高質量完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

國安部批「唱空中國經濟」：妄圖引發中國金融動盪

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道