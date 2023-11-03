7年來首次 澳洲總理明起訪華4天並出席進博會

中國外交部宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）明日起對中國進行為期4天的正式訪問，並將出席在上海舉行的第六屆進博會。澳洲商界表示，隨著中澳關係重回正軌，阿爾巴尼斯將強調貿易是穩定兩國關係的支柱。

外交部發言人汪文斌表示，此訪是阿爾巴尼斯就任總理後首次訪華，也是2016年以來澳洲總理首次訪華，恰逢澳洲前總理惠特拉姆訪華50周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。中國領導人將同阿爾巴尼斯舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

汪文斌說，中澳是全面戰略夥伴，共同利益廣泛，合作前景廣闊。一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區和世界和平穩定。中方願同澳方一道，以此訪為契機，本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神，加強溝通，增進互信，擴大合作，深化友誼，推動兩國關係持續改善發展。

據路透社報道，阿爾巴尼斯此訪除出席進博會開幕式，也會向一個大型商業代表團發表演講。

澳洲中國工商業委員會主席奧爾森說，澳洲總理出席進博會，及其向中國商界發出的信號，或令中國對澳洲作為貿易夥伴的態度更加積極。

澳洲商業委員會全球參與委員會主席Warwick Smith認為，恢復對話非常重要，並稱阿爾巴尼斯將在演講中強調雙邊貿易的互補性。

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責任編輯：易燕丹

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