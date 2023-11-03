內地雙十一 | 為吸引消費 多地商場大促力度甚至超網購

持續十幾年的雙11本來只是電商大促，但如今為吸金，多地線下實體店也趁此機會做促銷，折扣時間甚至早過線上，而是在國慶後就開始；有些折扣力度更大過網購。

業界人士：現在整體消費趨勢是「精致摳」

據內媒報道，低價是今年雙11的主旋律。當天貓、京東、抖音等線上平台使出渾身解數爭奪最低價時，線下眾多商場、大型超市也推出自己的購物節，搶跑雙11。以北京市為例，「君太百貨」20周年慶，放出百萬大牌補貼；「漢光百貨」購物節大促5折起。

在上海，商場的折扣力度同樣吸引人。其中，新世界城開啟會員內購會的折扣宗旨就是，不低於去年、不低於同行、不低於淘寶天貓。

與線上相比，線下零售的大促序幕拉開得可能更早，有些折扣力度甚至超過了線上。天貓、京東等線上平台紛紛選擇在10月20日前後舉行雙11啟動大會。但早在中秋、國慶假期一結束，「居然之家」、「紅星美凱龍」等家居賣場，就舉行了自己的雙11啟動會。

其中，「居然之家」董事長兼CEO汪林朋表示，計劃投入2000萬元人民幣，盤點超過200個居然之家渠道專享的爆品，均為線上線下全網最低價，希望在助力消費者享受到最大實惠的同時，實現銷售目標按年增長20%。

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除了商場，一些大型超市，比如永輝超市、物美超市、蘇寧等也在跟進，商品價格變為原價的七折、五折甚至三折。

線下實體積極參與雙11的背後，是兩個共同的趨勢。一方面，線下門店迫切地需要一場購物狂歡，另一方面，零售行業正在進入折扣化時代。

一位大型連鎖超市的負責人說，現在的整體消費趨勢是「精致摳（摳門）」，既要質量又要低價。CCFA聯合貝恩發布的《2023中國生鮮快消品零售業態發展趨勢研究》也顯示，近年來中國消費者更加務實、理性，他們追求價值，注重性價比。

責任編輯：尹航

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