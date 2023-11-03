習近平視頻會晤朔爾茨 籲推動歐盟維護產業鏈穩定

國家主席習近平視頻會晤德國總理朔爾茨，他表示，希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則，同中方一道維護公平市場競爭和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定；希望德方對中國企業赴德合作也堅持高水平雙向開放。

據央視新聞報道，習近平表示，當前中德貿易穩步發展，雙向投資熱情高漲，兩國合作更趨穩健、更加扎實、更富活力；中德不僅要發展好雙邊關係，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰。

習近平還指，兩國建立了氣候變化和綠色轉型對話合作機制，可以盡快舉行第一次對話，推動雙方深化氣候保護、綠色轉型、環境治理、生物多樣性保護等領域合作，加強青年、地方、友城交往，為人員往來創造更多便利。

在國際局勢方面，習近平指出，無論是巴以衝突還是烏克蘭危機，要從根子上解決，需要對安全問題進行更深入思考，堅持共同綜合合作可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。

習近平表示，擠壓別國安全空間，片面袒護一方，而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級。

他還談到，中歐應該致力於調節衝突，緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。

據新華社，朔爾茨表示，一年來，新一輪德中政府磋商成功舉行，各層級對話交流快速恢復，經貿關系更加緊密，合作項目持續推進，深化德中關系展現出更多可能和廣闊前景。德中關系對德方十分重要。德方願延續兩國良好關系，繼續深化各領域合作，希望德國企業在中國取得更大成功。德方願同中方相互便利簽証和人員往來，密切人文交流。德方願推動歐中關系積極發展。

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責任編輯：袁瑋婧