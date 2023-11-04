澳洲總理阿爾巴尼斯啟程訪華4天：對穩定關係非常正面

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周六（4日）稍後會抵達中國，展開維期4天訪華行程，預計會與中國國家主席習近平、總理李強等會面。這是自2016年以來澳洲總理首次訪華。阿爾巴尼斯出發前在澳洲北部城市達爾文形容，此行是穩定澳洲與中國關係非常正面的一步。

中國外交部發言人汪文斌周五（3日）稱，此訪是阿爾巴尼斯總理就職後首次訪華，也是2016年以來澳洲總理首次訪華，恰逢澳洲前總理惠特拉姆訪華50周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。中國領導人將同阿爾巴尼斯總理舉行會見、會談，就雙邊關系及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

阿爾巴內塞此行會先在上海出席進博會，之後轉到北京。

阿爾巴尼斯此次訪華備受關注，中澳關係過去數年就澳洲在中美角力上扮演的角色問題長期低迷。阿爾巴尼斯去年上任後調整了政策，澳洲重新變得更為聚焦貿易，並嘗試運用與中美的安全和經濟關係，減輕中美博弈對澳洲所造成的負面影響。

▲ 李強9月在印尼與阿爾巴尼斯會面

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責任編輯：連兆鋒