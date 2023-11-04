王毅分別同沙特約旦外交大臣通電 討論巴以衝突

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（3日）分別同沙特阿拉伯、約旦外交大臣通電，討論巴以衝突，三方都強調要盡快停火，而「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確方向。王毅指，中方強烈譴責對加沙地帶難民營的襲擊，巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，對此不應奉行任何雙重標準。

王毅應約同沙特外交大臣費薩爾通電話，費薩爾感謝中方在巴以衝突問題上主持公道，支持阿拉伯國家倡議主張，讚賞中方發揮大國作用，努力推動安理會採取行動。沙特呼籲立即停火，確保救援物資盡快運抵加沙，緩解人道主義災難。

王毅說，聯大緊急特別會議高票通過阿拉伯國家提出的決議，反映了國際社會的強烈呼聲和人心向背，中方堅定支持。作為本月安理會輪值主席國，中方將繼續為恢復和平盡最大努力，推動安理會履行責任，發揮作用，凝聚共識，盡快出台有助於緩解當前危機、維護巴勒斯坦人民正當權利的決議。

王毅表示，沙特是具有重要影響力的地區大國。中方讚賞沙特當年積極促成「兩國方案」，期待並相信沙特將繼續同其他阿拉伯國家一道，為實現地區和平作出努力。中方願同沙特和各方加強溝通協作，推動盡快召開更具權威性的國際和會，為落實「兩國方案」達成新的共識，明確具體步驟。

費薩爾表示，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題、實現持久和平的最有效方案，沙特將繼續為之努力，推動即將召開的阿盟峰會凝聚更大共識。

王毅同約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪通話時表明，中方強烈譴責對加沙地帶難民營的襲擊。巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，對此不應奉行任何雙重標準，人道災難不應再繼續下去。

王毅強調，中方讚賞約旦長期以來積極推動巴以和談並代表阿拉伯國家提出關於巴以衝突的聯大決議草案。中方支持阿拉伯國家停火止戰、維護和平的重要主張。作為安理會本月輪值主席國，中方願同各方密切溝通協調，全力推動安理會凝聚共識，促使局勢盡快降溫。首先要爭取實現停火，確保人道主義救援通道暢通。同時盡快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新的共識，並制定具體時間表和路線圖。

薩法迪表示，感謝中方在巴勒斯坦問題上秉持公道正義，支持聯大緊急特別會議通過決議。和平是唯一選擇，約旦譴責一切傷害平民的行為，呼籲盡快停火止戰，向加沙運送人道救援物資。願同中方一道，推動落實「兩國方案」，維護地區和平穩定。

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責任編輯：連兆鋒