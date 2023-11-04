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中國今年前10月地方債發行突破8萬億 創歷史新高

國情動向 14:40 2023/11/04

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中國今年以來地方債發行逾8萬億元人民幣，創歷史新高。專家認為，考慮到今年新增地方債額度尚未發完，以及特殊再融資債繼續發行，全年地方債發行規模大概會在9萬億元左右。

《上海證券報》報道，專項債券信息網數據顯示，截至11月2日，今年以來地方債發行規模達到8.6萬億元，較去年全年增加1.2萬億元。

截至10月底，新增地方債全年發行工作基本完成。數據顯示，今年前10個月，新增地方債共發行4.3萬億元。其中，新增一般債發行6571億元，發行進度為91.3%；新增專項債發行3.7萬億元，發行進度為92.5%。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示：「地方債年度發行規模首度邁上8萬億元關口，主要與今年地方債到期規模大、發行普通再融資債滾動接續的規模增加，以及特殊再融資債大規模發行有關。」

溫彬認為，特殊再融資債加快發行，反映出一攬子化債工作積極推進。本輪發行的特殊再融資債主要用於置換存量非標、高息債務，少數省份部分用於償還拖欠企業賬款，有助於增強城投公司資金流動性，緩解市場對城投債務風險的擔憂。

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責任編輯：連兆鋒

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