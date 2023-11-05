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進博會 | 李強：開放合作是最明智選擇 將進一步放寬市場准入

國情動向 15:07 2023/11/05

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為期六日的進博會在上海揭幕，國務院總理李強發表主旨演講，指開放合作互利共贏是最明智、最自然的選擇，中國一直樂於分享市場機遇，將進一步放寬市場准入，落實好全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策。

李強表示，面對世界經濟復甦動力不足，經濟全球化正遭遇逆流，中國真誠希望與世界各國在開放的大舞台上相向而行、相互成就，把握經濟全球化發展的大勢，以更開放的心態及舉措，求同存異，求大同、化小異，增加動力，減少阻力，共同做開放型世界經濟的積極推動者、建設者和貢獻者。

他說，所謂相互成就，就是要奏響經濟全球化的大合唱，一起將全球市場的蛋糕做大，將全球共享的機制做實，將全球合作的方式做活，推動開放型的世界組織行穩致遠。

李強：反對單邊主義

他強調，中國將持續推進包容共享及更強的開放，以世貿組織為核心的多邊貿易體制，是經濟全球化及自由貿易的基石，亦是促進世界經濟穩定復甦的重要保障，中國將始终站在歷史正確的一邊，遵從時代進步的邏輯，堅決反對單邊主義、保護主義，堅定維護多邊貿易體制的權威性及有效性，全面深入參與世貿組織改革，支持投資便利化協定早日生效。

李強表示，中國將堅定不移，促進全球產業鏈、供應鏈的穩定，推動形成更有利深化開放合作，消除非經濟因素干擾的國際共識準則。

他續指，中國一直樂於分享中國市場的機遇，將積極擴大進口，推動服務貿易及貨物貿易協調發展，支持外貿業態模式創新，大力發展數字貿易，未來5年中國貨物和服務貿易進口額，有望累積得到17萬億美元，持續為世界創造巨大市場紅利。他又說，將進一步放寬市場准入，落實好全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策。

另外，李強表示，為更好發揮上海在中國對外開放的重要作用，即將出台總體方案，全面對接國際高標準經貿規則，推動上海自貿區高水平制度性開放，並在上海建設絲路電商合作先行區，支持上海繼續當好新時代改革開放的開拓先鋒，更好地成為連結全球雙向互動的世界會客廳。

責任編輯：易燕丹

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