內地專家：人口負增長或持續至下世紀

▲ 內地婦產科醫院的數量近年不斷減少。

內地出生率去年出現建國後首次負增長，內地經濟學家預計，趨勢可能持續到下世紀，不但影響勞動力供應，更使經濟增長放緩，需加快需求結構轉型應對。

上海社科院前常務副院長兼經濟研究所所長左學金在一個研討會上表示，假設中國人口總和生育率從2015年的1.55線性成長到2040年保持人口穩定所需的2.1，並在此後保持不變，那麼要等到2097年，趨勢才能逆轉。由於實際生育率遠低於研究假設，上述可能性極小，負增長極大可能將持續到下個世紀。

左學金指出，人口負增長與高齡化將對中國經濟發展產生深遠影響。在供應側的衝擊表現在勞動力稀缺與成本上升，儲蓄率與投資率下降。經濟增長長的主要驅動力從資本、勞動力等傳統要素轉向創新與技術進步，經濟增長長速度放慢。在需求方面，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重衝擊。

未來中國人口與經濟活動將繼續向沿海三大城市群、沿江兩大城市群和部分交通幹線經過的沿線城市群集聚。隨著人口負增長時代到來，還會有更多的地市人口出現減少。因此城市在規劃房地產投資、能源交通通訊等基礎設施建設方面，要有充分的前瞻性，避免造成不必要的浪費。

左學金認為，人口質素與創新對經濟增長極為重要，對此需要加速需求結構轉型、加強對人力資本的投資，如提高民眾的家庭收入與勞動收入，減輕勞動者的稅費負擔，並進一步改革基本社會保障制度；公共財政的支出轉型為引導擴大中國國內消費支出，需要加強的領域包含營養保健、教育、醫療、文體活動等。

責任編輯：陳建錫