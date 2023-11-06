中美軍艦一度在台灣控制的太平島周邊對峙

▲ 太平島由台灣控制。

中美軍艦據報上周五（3日）在由台灣當局控制的南沙群島太平島周邊發生對峙，大量被認為是中國民兵船的漁船隨後集結該處，氣氛一度緊張。

台媒《聯合報》引述海巡署的報告指，當日上午，美海軍杜威號驅逐艦（DDG 105）航經太平島周邊12浬處水域時，緊接著一艘解放軍驅逐艦就出現在太平島岸上肉眼可視的數浬內位置，雙方艦隻互相喊話。至下午，太平島周邊再出現大批中國形似漁船但甲板，卻無漁網作業的民兵船，結集在該水域周邊。

兩國艦並未進入太平島限制水域範圍，台方駐守人員仍提升警戒，密切關注周邊海域情勢發展，回報海巡鎮海指揮所，並透過系統即時向海軍通報。

海巡署負責人回應稱，對於南沙群島太平島周邊海域船隻動向，海巡及國防部門均能有效監偵，對各種狀況準備了應對方案。

太平島位於南沙群島北部中央鄭和群礁西北角，位居南海西側航道的東邊，面積0.51平方公里，是南沙群島中最大的天然島嶼。該島在二戰後由中華民國政府接管，中國大陸、台灣、菲律賓、越南等各自宣稱擁有主權，但一直由台當局實際控制。島上過去有台軍駐守，現時由台海巡人員負責管理。

太平島近月已完成碼頭整修工程，可供停泊更大噸級的巡防艦。島上的跑道亦已進行了大幅延長，必要時可供F-16等戰機升降。

責任編輯：陳建錫