王文濤：推動合理縮減自貿區外商投資負面清單

商務部部長王文濤表示，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，盡快出台跨境服務貿易負面清單。

王文濤今日（6日）在《人民日報》發表《努力建設更高水平自貿試驗區》署名文章稱，將進一步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。組織做好首批自貿區港試點對接政策措施實施工作，適時向更大範圍推廣。在此基礎上，加快全面試點對接國際高標準經貿規則的先行先試工作。

推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快出台跨境服務貿易負面清單，加大開放壓力測試力度，引領全國持續擴大開放。

他並指，將圍繞深入實施自貿試驗區提升戰略，進一步加強改革的系統性、整體性、協同性。研究制定實施自貿試驗區提升戰略的綜合性指導文件，集中推出一批引領性、集成性改革舉措。研究制定支持各自貿試驗區深化差別化探索的專項政策，圍繞數據跨境流動、再製造等重點領域深化制度創新。

將支持各自貿試驗區進一步開展差別化探索，優先施行更多開放舉措，圍繞生物醫藥、海洋經濟、大宗商品貿易等重點領域，推動全產業鏈創新發展。同時，支持各地因地制宜發揮好輻射帶動作用，特別是在支撐沿邊地區承接產業轉移和引領區域經濟發展等方面開展更多探索。

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責任編輯：袁瑋婧