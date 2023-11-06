謝鋒：中美關係現積極跡象 雙方能相互成就

▲ 謝鋒在晚宴上致辭。

中國駐美大使謝鋒表示，在兩國領導人引領下和雙方共同努力下，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象。中共中央外辦主任王毅剛成功訪美，下階段中美還有一系列高層交往。作為世界兩大經濟體，中美深化經貿合作符合雙方共同利益，中美經濟互補性遠大於競爭性，完全可以相互成就、共同繁榮。

謝鋒上周出席美中貿委會成立50週年慶祝晚宴，大使館網站周日（5日）刊登他的致辭內容。謝鋒表示，在他抵美履新之初，曾說過「世界要好起來，中美關係就不能再壞下去」。他現在很高興看到中美關係出現一些積極跡象，兩國加強對話合作取得了一些積極進展，這受到兩國各界和國際社會普遍歡迎。

謝鋒表示，目前中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰，努力探索正確相處之道。中美深化經貿合作符合雙方共同利益，也有助於世界經濟健康發展。

他另談到外商在中國的發展，強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，並舉例說中國的製造業已完全開放，服務業開放領域不斷擴大，金融業外商持股比例限制徹底取消。之後，中國將與更多國家商簽自由貿易協定，全面優化營商環境，深化國營企業、智識產權等領域改革，落實好外資企業國民待遇。

「隨著恢復和擴大消費、促進民營經濟發展壯大、加大吸引外商投資等政策措施相繼出台...美中貿委會發布的《2023年中國商業環境調查報告》顯示，80%受訪企業2022年在中國獲利，74%仍將中國作為前五名市場。大家的普遍共識是，中國發展前景可期，中國市場不可或缺，中國機會不能錯過。」

責任編輯：陳建錫