大陸推10項措施 方便台灣人通關及落戶福建

▲ 大陸推出措施方便台灣在福建生活和落戶。

大陸出入境管理局推出10項措施支持福建設兩岸融合發展示範區，包括方便台灣人在福建通關、出行，並縮短其申請落戶的批核時間。明年1月1日起實施。

在便利台灣人往返方面，實行台灣居民來往大陸通行證（台胞證）「網上辦」、「口岸辦」、「集中辦」，辦證方式更加便捷，辦證渠道更多，灣人到福建實現「想來即來」；推動在廈門設立出入境證件製作中心，廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限由7個工作天縮短至5個工作天。

在便利台灣及福建的人員、船舶通行方面，在對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台灣人使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全國通用」；推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續線上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。

在鼓勵台灣人在福建定居落戶方面，明確申請定居的，可以向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審批時限由20個工作日縮短至10個工作日。經批准的，可在擬定居地辦理落戶。擴大台胞證聯網核驗服務範圍，到福建短期旅遊、探親、商務的台灣人持台胞證可享交通出行、電子支付等便利。

另外，允許台灣人才隨帶外籍家事服務人員入境和停居留，方便在福建安居安業。

責任編輯：陳建錫