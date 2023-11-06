內地東北降雪量或破歷史紀錄 多地停課停航

▲ 內地東北暴雪。

內地東北地區出現大範圍暴雪天氣，局部地區的降雪量估計將突破歷史最高值，中央氣象台及內蒙古今均發出暴雪預警，部分城市已實施停課停運等措施。

中央氣象台今日（6日）上午再發出暴雪橙色預警，預計直至明日（7日）下午黑龍江中東部、吉林中西部、遼寧北部、內蒙古東南部等地部分地區有大到暴雪，其中，黑龍江東北部部分地區有大暴風雪，局地有30至32毫米的特大暴風雪。上述省份的部分地區新增積雪深度8至10厘米，局部可達20厘米以上。

黑龍江哈爾濱市主城六區今日中小學幼兒園、校外培訓機構停課；哈西客運站、道外客運站、三棵樹客運站全線停運；京哈、哈齊、牡佳、哈牡高鐵及濱洲、濱綏等鐵路線路啟動降雪紅色預警。雙鴨山市自昨日（5日）起一連三天全市實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運和停業。

另外，吉林長春市中小學今日改為網上授課。遼寧瀋陽市鐵路局管轄區域內部分旅客列車臨時停運或調整運行區段。

中央氣象台首席預報員方翀指，本次降雪強度非常高，局地有特大暴雪，尤其在黑龍江東南部，雨雪量可能會突破歷史同期最高值，極端性是相當強的。

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責任編輯：陳建錫