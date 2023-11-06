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中方要求緬甸配合維護中緬邊境穩定

國情動向 11:52 2023/11/06

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中國外交部部長助理農融在訪問緬甸期間，呼籲緬方配合中方維護中緬邊境穩定，保障中方邊民人身和財產安全。

據中國外交部官網今日（6日）消息，農融表示，中方高度重視發展中緬睦鄰友好關係，將秉持親誠惠容周邊外交理念，同緬方一道落實好中國國家主席習近平2020年歷史性訪緬成果，高質量推進「一帶一路」合作，推動中緬命運共同體建設走深走實。  
 
農融強調，作為友好鄰邦，中方真誠希望緬甸儘快恢復穩定和發展，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧，通過對話實現和解。要求緬方同中方配合維護中緬邊境穩定、切實保障中方邊民人身和財產安全，採取有效措施強化中國在緬人員、機構和項目安保。中方願同緬方合作持續打擊網賭電詐等跨境犯罪。
訪問期間，農融還考察了中緬油氣管道等中緬共建「一帶一路」重點項目，並同在緬中資企業代表座談。

此外，農融也出席11月3日在緬甸首都內比都舉行的瀾湄合作第10次高官會。農融與共同主席國緬甸高官共同主持會議，柬埔寨、老撾、泰國、越南高官出席。六方回顧了一年來瀾湄合作進展，總結合作經驗，並就下步合作等深入交換意見。

農融3日至5日訪問緬甸。訪問期間，農融與緬甸副總理兼外長丹穗會面，同緬甸副外長倫烏舉行外交磋商。中國駐緬甸大使陳海參加有關活動。

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責任編輯：袁瑋婧

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